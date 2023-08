Teresa Langella, pioggia di critiche per le sue vacanze «troppo lussuose». La risposta agli hater

di Redazione Web

L'ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella si sta godendo l'estate con mete da sogno che però stanno sollevando numerose polemiche e critiche da parte degli utenti del web.

Diverse persone la stanno accusando di essere diventata quello che lei ha spesso criticato, una persona che ostenta ciò che ha, ricchezze e lusso che la maggior parte delle persone non possono permettersi.

La replica

Teresa ha però deciso di replicare agli hater spiegando di essere dispiaciuta se i suoi contenuti sono percepiti con disagio da parte dei fan. Ha ammesso di aver giudicato male i social in precedenza perché non ne conosceva il reale valore.

«Non è giusto provare rabbia per chi si batte per i propri sogni e si impegna per raggiungerli. Mi rammarica molto tutto questo e sto imparando ad andare oltre, perché sono convinta che è la gentilezza che salva il mondo. Mentre le parole dette per ferire sono figlie di chi sicuramente sta vivendo una forte forma di disagio personale».

La difesa del compagno

Anche Andrea Del Corso, il compagno di Teresa Langella, ha detto la sua per difenderla, parlando di una donna determinata, indipendende, caratteristiche che l'hanno fatto innamorare di lei.

