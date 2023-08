Francesca Tocca e la frecciatina a Raimondo Todaro sui social: è di nuovo crisi?

di Redazione Web

Raimondo Todaro e Francesca Tocca potrebbero essere di nuovo in crisi. La coppia ha avuto un passato travagliato: si sono conosciuti e innamorati nel 2013, hanno avuto una figlia e si sono sposati per poi lasciarsi dopo 10 anni per presunti tradimenti. Da qualche anno l'amore è tornato ma le cose potrebbero non andare troppo bene tra loro, ultimamente.

Ritorno di fiamma e nuovi dubbi

Dopo essersi ritrovati ad Amici di Maria De Filippi i due sembravano essere tornati più innamorati che mai, tanto che lo stesso Todaro lo scorso mese ha fatto una romantica dedica alla Tocca per il suo compleanno: «Sei una persona speciale. Tanti auguri amore mio». Nelle scorse ore però Francesca ha postato una storia che ha fatto insospettire i follower sul fatto che qualcosa tra loro non vada bene.

Presunta crisi

La ballerina ha pubblicato la foto di un libro con alcune frasi sottolineate.

