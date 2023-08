Amici, rumors sui cambiamenti: addio Todaro? Ecco chi potrebbe sostituire il prof di danza

di Redazione Web

Novità per Amici. Circolano voci su un presunto cambio di prof: Giuseppe Giofrè al posto di RaimondoQuesta la voce diffusasi negli ultimi giorni e condivisa anche dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Lo scorso anno, Todaro ha avuto una discussione con Maria De Filippi. Durante una puntata del serale, il professore di danze latino americane si era scagliato contro Rudy Zerbi per aver mandato al ballottaggio contro un suo allievo, Alessio, la cantante Angelina Mango. Angelina Mango è sempre stata vista come una papabile vincitrice del talent e, per questo, Raimondo non considerava la sfida equa.

La lite

La polemica di Todaro aveva portato la De Filippi a chiedergli con ironia: «Se pensi che Angelina sia già la vincitrice, perché non le dai la coppa? Che ci stiamo a fare noi qui?». Questa lite, però, non è mai stata mandata in onda. Ma, nonostante la censura, sembrerebbe che il clima tra la conduttrice e il ballerino sia rimasto ostile. Dunque, Maria sarebbe sempre più convinta di sostituirlo e pare aver puntato uno dei suoi “pupilli”, ovvero il ballerino Giuseppe Giofrè, che nell’ultima edizione di Amici ha ricoperto il ruolo di giudice durante il serale.

Gioffrè nuovo giudice?

C’è da dire che Giuseppe è molto legato a Maria, come fosse una seconda mamma.

