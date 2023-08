Chiara Ferragni pronta ad aiutare Milano per i danni causati dalla tempesta: «Ho parlato con il sindaco Sala»

di Redazione web

Chiara Ferragni mantiene sempre la parola data. Solo qualche giorno fa si trovava al centro della polemica nata dopo la pubblicazione di post superficiali in Sicilia, ignorando gli incendi che hanno messo in ginocchio la regione. Chiara si era interessata, inizialmente, solo di sapere come stessero gli abitanti di Milano, dopo la tempesta, mostrando quella che i fan hanno definito «insensibilità nei confronti dell'isola che la ospitava e che stava patendo maggiormente».

Per cercare di scusarsi, l'imprenditrice digitale aveva pubblicato un post in cui informava i suoi follower che avrebbe fatto tutto il necessario per aiutare le persone in difficoltà, mettendosi a totale disposizione delle cariche istituzionali.

Chiara Ferragni e gli aiuti per Milano

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia su Instagram in cui informa i suoi follower della chiacchierata con il sindaco di Milano: «Negli scorsi giorni mi sono messa in contatto con il comune di Milano per capire cosa avrei potuto fare per dare una mano dopo quello che è successo alla nostra città.

Il sindaco Beppe Sala mi ha spiegato che si sta facendo il possibile per portare la città alla normalità. Non è un compito facile e si sta lavorando per mettere tutto a posto entro la fine di agosto pur spesso mancando alcune attrezzature straordinarie anche solo per spostare fisicamente gli alberi caduti. Dalla prima conta fatta si stima che i danni per la città ammontino a 50 milioni di euro, una cifra assurda.

Nello specifico per rimettere in sesto il verde pubblico si sta lavorando ad un progetto a cui tutti potremo contribuire concretamente, ognuno a seconda delle proprie possibilità.

Chiara Ferragni si è messa a totale disposizione della città di Milano per cercare di riportare tutto alla normalità.

