Chiara Ferragni con mamma e sorelle: «La famiglia». I fan chiedono dov'è Fedez, la sua risposta è epica

Chiara Ferragni, in questo momento, si sta rilassando con la sua famiglia nella sua super villa sulle rive del Lago di Como. Questi giorni non sono affatto semplici per l'influencer che ha appena perso la sua cagnolina Mati, morta nelle scorse ore. L'influencer non ha ancora registrato storie selfie in cui racconta il suo stato d'animo ma ha, invece, pubblicato uno scatto che la ritrae insieme alle sorelle Valentina e Francesca Ferragni a mamma Marina Di Guardo.

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto con le sorelle Valentina e Francesca e con la mamma scrittrice, Marina Di Guardo. Con loro ci sono anche Leone ed Edoardo. I fan, però, hanno notato che nello scatto non compare minimamente Fedez e a leggere la didascalia che recita: «Famiglia», con tanto di cuore rosa, si sono insospettiti. Qualcuno, dopo avere visto la foto, ha scritto: «E Fedez dov'è?». In realtà, lo scatto di Chiara non dovrebbe fare insospettire i suoi follower perché, infatti, il rapper è presente in quasi tutte le storie postate dall'influencer che, poi, è stata attaccata nuovamente.

La risposta di Chiara al commento dell'hater

Inoltre, Chiara è stata attaccata da chi, invece, le ha detto che per lei "famiglia" significherebbe solo marito e figli. L'influencer, quindi, ha risposto: «Per me famiglia sono anche i miei genitori, le mie sorelle, mio nipote, i miei cari amici e i miei suoceri.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Luglio 2023, 14:57

