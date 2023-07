Valentina Ferragni e la dolce dedica a Matilda: «Ci mancherai per sempre». E spunta la storia di Luca Vezil

di Redazione web

In casa Ferragnez oggi, sabato 29 luglio, è un giorno molto triste: è, infatti, morta la cagnolina Matilda che era con Chiara Ferragni ormai da 13 anni. L'influencer ha condiviso sul proprio profilo Instagram una dedica struggente e così hanno fatto anche Fedez e molte delle persone vicine all'imprenditrice digitale che era molto affezionata al suo bulldog francese. Per la cagnolina, hanno speso un dolce pensiero anche Valentina Ferragni e il suo ex fidanzato Luca Vezil.

La storia di Valentina Ferragni

La perdita di Mati, che proprio alcuni giorni fa aveva festeggiato il suo 13esimo compleanno insieme a Chiara Ferragni, Vittoria e Leone, ha colpito tutte le persone vicine all'influencer, ma non solo. Infatti, anche i suoi milioni di follower si sono rattristati non appena hanno appreso la notizia. Sono moltissimi i messaggi che Chiara ha ricevuto e i post e le storie in cui è stata taggata. Anche la sorella minore, Valentina Ferragni ha dedicato un dolce pensiero alla cagnolina. L'influencer ha pubblicato due foto: la prima ritrae Mati insieme al suo cagnolino Pablo e nel secondo scatto, Valentina stringe in braccio il bulldog francese. La sorella minore di Chiara scrive: «Ciao Mati, sei stata la nostra cagnolina speciale.

Il pensiero di Luca Vezil

Luca Vezil e Valentina Ferragni sono stati insieme per ben 9 anni e hanno condiviso moltissime esperienze insieme tra cui numerosi viaggi di famiglia. Proprio per questo motivo, anche il modello ligure conosceva molto bene Mati e per lei ha speso due parole dedicandole una storia in cui ha scritto: «Ciao polpetta, tanto forte», con l'emoticon del cuore spezzato.

