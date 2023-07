Valentina Ferragni: «Il film Barbie? Diverso da ciò che ci si aspetta, mi sono anche commossa...»

di Redazione web

"Barbie" il film è una delle pellicole più attese dell'estate e in Italia debutterà in tutte le sale proprio domani, giovedì 20 luglio. Nelle scorse ore, però, a Milano, il lungometraggio che ha come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling è stato riprodotto in anteprima e all'evento erano presenti moltissimi volti noti e influencer, tra cui anche Valentina Ferragni. La sorella minore di Chiara Ferragni ha espresso il suo parere in merito al film nelle sue storie Instagram.

La recensione di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni si è espressa in merito al film Barbie nelle sue storie Instagram: «Ciao ragazzi mi state facendo un sacco di domande in merito al film Barbie che sono andata a vedere ieri a Milano. Non posso spoilerare nulla, dato che, esce domani ma devo dire che è stato molto bello, sicuramente tanto diverso da come ce lo si aspetta e non lo dico solo perché sono una fan di Barbie. È un film che può piacere a tutti, sia ai bambini che agli adulti. Io, ad esempio, mi sono anche commossa ma non vi dico nulla perché scoprirete da soli qual è il punto commovente. Devo dire molto bello, che fa riflettere e che spazza via tutti gli stereotipi di Barbie.

Valentina Ferragni e i social

Valentina Ferragni è molto attiva sui propri profili social, in particolar modo su Instagram dove il suo profilo conta quattro milioni e mezzo di follower che la seguono molto appassionatamente nei nuovi progetti lavorativi.

