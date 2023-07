Valentina Ferragni in vacanza con un ragazzo misterioso: è il nuovo fidanzato?

di Redazione web

Valentina Ferragni si sta godendo le sue vacanze estive e, tra una sfilata d'alta moda a un bagno in mare, i suoi fan non hanno ancora capito se stia frequentando qualcuno oppure no. L'influencer, in questo momento, si trova a Forte dei Marmi, località in cui ama trascorrere alcuni giorni in totale relax e, nelle sue ultime storie Instagram compare sempre un ragazzo che, però, Valentina non tagga mai o non chiama mai per nome. Nuova fiamma in vista?

Valentina Ferragni, i fan le chiedono: «Sei pronta per un nuovo amore?». Lei risponde così

Valentina Ferragni, a Parigi per le sfilate: «Con me c'è anche lui», ma non è un uomo

Le storie Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha fatto sapere ai suoi milioni di follower di essere arrivata a Forte dei Marmi e l'ha comunicato con una storia in cui fotografa il suo cagnolino Pablo e scrive: «La nostra mascotte», già il pronome aveva fatto insospettire i fan che si sono chiesti se "nostro" stesse per lei e la compagnia di amici o per lei e un suo ipotetico fidanzato. In seguito, la sorella minore di Chiara Ferragni ha pubblicato un video in cui Pablo cerca di nuotare nel mare e ad aiutarlo c'è un ragazzo misterioso che lo sostiene fino a riva.

Infine, nell'ultima storia pubblicata da Valentina, c'è sempre lo stesso ragazzo che le regge la borsa da spiaggia ma che l'influencer non mostra in viso e nemmeno menziona.

Valentina Ferragni e l'amore

I fan, quindi, si stanno domandando chi sia il misterioso accompagnatore di Valentina Ferragni... forse il ragazzo con il quale era stata paparazzata in discoteca (e del quale non ha mai parlato), o forse semplicemente un amico che vuole mantenere la propria privacy. Comunque sia, Valentina, proprio rispondendo alle domande dei fan, ha detto che se l'amore arriverà, lei sarà pronta ad accoglierlo.

