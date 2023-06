Valentina Ferragni perseguitata dalla pioggia: «La nuvola di Fantozzi non ci abbandona mai»

di Redazione web

Valentina Ferragni è spesso fuori città per progetti di lavoro, ma anche, per concedersi dei momenti di relax che, poi, racconta ai suoi milioni di follower, tramite le storie Instagram. L'influencer, ultimamente, non è, però, molto fortunata in fatto di tempo meteorologico, visto che, in qualsiasi città o Paese si rechi piove sempre. Così, nelle sue ultime storie, Valentina ha raccontato di essere a Firenze e di non avere trovato bel tempo nemmeno questa volta.

Valentina Ferragni, il like (scomparso) al post contro Berlusconi scatena le polemiche: «Indelicata»

Valentina Ferragni, il topless infiamma: «Ci fai sognare». Ma chi ha scattato la foto? Il sospetto delle ciabatte

La storia Instagram di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è a Firenze per alcuni progetti lavorativi e, come è solita fare, sta documentando tutto sul proprio profilo Instagram. C'è una costante, però, che non la abbandona mai: la pioggia. Infatti, la sorella minore di Chiara Ferragni scrive: «La pioggia non ci abbandona per nessun evento. Dopo il diluvio universale al Lago Maggiore, a Rio de Janeiro, Portofino, Milano e ora anche a Firenze». Inoltre, Valentina aggiunge: «Ovviamente...

Valentina Ferragni a Rio De Janeiro: «Io sono pazza di lui». Ma non è come sembra

Valentina Ferragni e i progetti di lavoro

Valentina Ferragni, in questo periodo, è molto impegnata con il suo lavoro. L'influencer, infatti, oltre ad avere creato una linea di gioielli, ha anche lanciato una capsule di bikini che si rifanno sempre al suo marchio di orecchini e collane.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Giugno 2023, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA