Valentina Ferragni a Rio De Janeiro: «Io sono pazza di lui». Ma non è come sembra

Valentina Ferragni in questi giorni si trova in Brasile, più precisamente a Rio De Janeiro dove ha partecipato ad alcuni eventi di moda e alle relative sfilate. Ora, che gli impegni di lavoro dovrebbero essere finiti, la sorella minore di Chiara Ferragni si sta concedendo un po' di relax insieme agli amici e girovagando per la città ha fatto una scoperta culinaria a dire poco, almeno secondo quanto racconta su Instagram, incredibile.

La vacanza in Brasile di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni, da buona influencer quale è, è molto attiva sui propri canali social, specialmente su Instagram: ogni giorno posta numerose storie e anche foto. L'imprenditrice si trova a Rio De Janeiro, dove tra le altre cose, ha scoperto e assaggiato una specialità locale: il paõ de queijo ossia un panino al formaggio. In una delle sue ultime storie, Valentina assaggia il paninetto comprato in un alimentari consigliatole dalla guida turistica e dice: «Assolutamente approvati cioè io sono pazza del paõ de queijo, finirò questa vacanza che avrò mangiato solo questo».

I viaggi di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni è spesso in viaggio per i suoi progetti di lavoro, ma anche, per concedersi un po' di relax in compagnia di amici. L'influencer, poi, ama scattarsi foto e condividere le sue esperienze con i suoi follower.

