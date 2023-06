Valentina Ferragni, il like (scomparso) al post contro Berlusconi scatena le polemiche: «Indelicata»

di Redazione Web

Epic Fail di Valentina Ferragni su Instagram. L'influencer, sorella della nota imprenditrice Chiara Ferragni, ha messo un like in un post in cui si faceva della polemica dopo la morte di Silvio Berlusconi. Il post, in un momento di lutto dopo la morte dell'ex presidente, scrive: «Lutto nazionale. Non in mio nome», e proprio sotto quella frase la Ferragni ha messo un like.

Il like

Il post è chiaramente polemico nei confronti di Berlusconi, ma lo è in un momento molto delicato per la famiglia. Al di là dell'orientamento politico quello che si è voluto ricordare del Cavaliere sono state le sue capacità imprenditoriali e l'aspetto umano. Il like della Ferragni per questo è sembrato a molti utenti fuori luogo.

La polemica

Il like di Valentina non è passato inosservato e l'influencer è stata travolta dalle polemiche, probabilmente per questo motivo ha deciso di toglierlo poco dopo, ma molti avevano già fatto lo screeshot. In questo modo Valentina ha voluto chiaramente schierarsi politicamente, ma come molti hanno osservato, lo ha fatto in un momento poco adatto, o quanto meno poco delicato nei confronti dei familiari.

