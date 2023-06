Silvio Berlusconi, Del Debbio gela Barbara D'Urso allo speciale TG 5: «Ora puoi piangere». La reazione basita di lei

Nello speciale del TG5 dedicato alla morte di Silvio Berlusconi, si è visto andare in scena un momento decisamente surreale che ha suscitato un forte dibattito tra i telespettatori. Durante la trasmissione, Paolo Del Debbio ha pronunciato delle parole verso Barbara D'Urso che hanno generato molte discussioni.

Del Debbio gela Barbara D'Urso

Dopo aver visto quanto avvenuto nel corso della diretta, qualcuno ha considerato tale comportamento come totalmente irrispettoso nei confronti della conduttrice televisiva, mentre altri lo hanno interpretato come una sorta di presa in giro da parte di Del Debbio.

Cosa è successo

Del Debbio ha detto a Barbara D'Urso: «Ora, appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi. Ti sei trattenuta durante tutta l'intervista, ora puoi farlo liberamente». La D'Urso è apparla incredula, e si è limitata a chiuedere gli occhi e scuotere la testa. Ma le frasi pronunciate da Del Debbio a molti sono apparse assurde. Tanti i commenti a favore della conduttrice Mediaset: «Barbara spremuta fino al midollo per poi essere trattata così».

