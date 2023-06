Barbara D'Urso: «Io, Silvio Berlusconi e Teo Teocoli a TeleMilano58, così cominciò la storia Mediaset»

di Redazione web

​Barbara D'Urso ricorda così Silvio Berlusconi: «Sono davvero triste, grazie per avermi accolta nella tua prima Tv 45 anni fa». Poi, fa un tuffo nel suo passato televisivo: «Io, Silvio Berlusconi e Teo Teocoli a TeleMilano58, così cominciò la storia Mediaset».

Berlusconi, i familiari raccolti ad Arcore: domani lutto nazionale e funerali di Stato al Duomo di Milano. Sulla torre di Mediaset la scritta «Ciao papà»

Berlusconi è morto, Francesca Pascale: «Con Silvio muore la mia vecchia vita, è come aver perso mamma un'altra volta»

«Una mente geniale, che ha avuto il coraggio di creare la prima tv privata in Italia e l'ardire di dare un'opportunità anche a me».

E aggiunge: «Eravamo dentro a un'avventura che avrebbe portato alla nascita di Mediaset». Che cosa le ha insegnato Berlusconi? «La dedizione assoluta per il lavoro. L'attenzione per i dettagli. Io sono una maniaca del controllo. Proprio come lo era Silvio. Innamorato pazzo del suo lavoro, da sempre e per sempre. Anche negli ultimi mesi gli capitava di chiamare se durante un programma in prima serata vedeva qualcuno che gli sembrava vestito in maniera poco adatta».

Che cosa cambia, adesso, per Mediaset? «Non lo so. Non ne ho proprio idea. Non me la sono chiesta. La notizia della morte di Silvio è stata violenta e improvvisa. Sapevo ovviamente del ricovero, ma non potevo immaginare quello che è successo». E conclude: «Si è chiusa un'era e siamo tutti molto tristi. Per me è venuto a mancare un punto di riferimento fondamentale».

