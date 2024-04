Carlotta Ferlito in lacrime: «Mamma ha la SLA, si sta spegnendo». La paura per l'infarto del papà e i disturbi alimentari

di Cristina Siciliano

L'ex ginnasta Carlotta Ferlito, durante l'intervista di Silvia Toffanin a Verissimo, domenica 28 aprile, ha rivelato che sua mamma Roberta, ha la SLA. «Mia mamma, che ha soli 58 anni, non sta bene e non starà meglio. Io e la mia famiglia stiamo cercando di prendere tutto quello che c'è di positivo in questa tragedia. Tra tutte le sfide personali è quella più complicata», ha spiegato Ferlito.

La rivelazione di Carlotta Ferlito

«Mia mamma ha iniziato a non stare bene da gennaio 2022 – ha detto l'ex ginnasta –. Non c'è una soluzione e non c'è un miglioramento. Adesso non riesce ad esprimersi. Con la testa è presente ma non riesce ad esternare quello che vorrebbe dire».

«Io rispetto la sua decisione e spero che il suo dolore possa smettere di esistere il prima possibile.

L'infarto del padre

Carlotta Ferlito racconta anche del padre. «Di recente mio padre ha avuto un infarto, adesso però sta bene». Rispetto alla malattia della madre? «Lui si tiene tutto dentro, non vuole esternare. Forse lo fa anche per noi figli».

«Sembriamo un po' la famiglia perfetta però forse è mancato un pelo di affetto. Io e mio padre non esterniamo molto quello che sentiamo anche se dentro stiamo malissimo», ha spiegato l'atleta.



I disturbi alimentari

«Avevo 17 anni ed ero giovanissima. Non avevo la consapevolezza e il carattere per reagire alle umiliazioni degli allenatori. Parlo di abusi sia a livello fisico che psicologico. Mi dicevano: "Non vali niente". Oppure: "Sei grassa come un maiale". Ho sofferto di disturbi alimentari paradossalmente proprio di recente. In terapia ho scoperto che vengono fuori dopo. C'è stato un periodo in cui non mangiavo proprio più. Dopo la denuncia non mi sono mai pentita perché qualcosa è migliorato anche grazie alla mia denuncia».

