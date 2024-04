Alessandra Celentano: «Ho sofferto di disturbi alimentari, cercavo la perfezione»

di Cristina Siciliano

Il weekend è arrivato e con esso uno degli appuntamenti televisivi più amati dal pubblico: Verissimo. La conduttrice Silvia Toffanin per la puntata di domenica 28 aprile ha ospitato nel suo salotto la maestraAlessandra Celentano, che da anni terrorizza gli giovani allievi di Amici 23 con i suoi giudizi taglienti. La coach di danza si è però presentata ai telespettatori di Verissimo in una nuova veste, quella di scrittrice, poiché è in uscita il suo primo libro dal titolo "Chiamatemi maestra".



I ricordi d'infanzia

«Ammetto che è difficile rivivere alcuni momenti perché io non ho memoria - ha spiegato Alessandra Celentano a Verissimo -. Cerco sempre di allontanare alcuni ricordi e pensieri perché mi fanno soffrire.

La coach di Amici 23 è stata sposata con Angelo Trementozzi dal 2007 al 2012. «Il mio matrimonio poteva andare diversamente, lo ammetto - ha spiegato -. Io conosco i miei errori. Le problematiche sono nel mezzo però come tutte le cose bisogna elaborarle».

La malattia

Alessandra si è dovuta sottoporre a un'operazione chirurgica dovuta alla sindrome dell'alluce rigido. «Mia sorella è stata tragica invece io su questo sono un po' incosciente - ha concluso Alessandra -. Ho sempre pensato di essere una super donna ma anche io ho le mie fragilità. Lei invece mi controlla sempre».

