Alessandra Celentano: «Ballando? Lo guardo sempre». I complimenti a Simona Ventura e la stoccata a Stefano De Martino

Alessandra Celentano è stata una delle ospiti del noto e sempre attesissimo "tavolo" di Che Tempo Che Fa. Una delle professoresse più temute della scuola di Amici ha presentato il suo nuovo libro "Chiamatemi Maestra", in uscita in tutte le librerie il prossimo 7 maggio. L'ex ballerina ha parlato di ballo, di disciplina e anche di danza nel mondo dello spettacolo facendo una confessione che, almeno Fabio Fazio, non si sarebbe mai aspettato: anche lei è una fan di Ballando con le Stelle.

Alessandra ha anche commentato la partecipazione di Simona Ventura al programma condotto da Milly Carlucci: la conduttrice ha partecipato all'ultima edizione classificandosi seconda dietro a Wanda Nara vincitrice. Ecco che che cos'ha detto Celentano che, poi, ha anche lanciato una frecciatina bella e buona a Stefano De Martino, anche lui presente in studio.

Alessandra Celentano su Ballando

Fabio Fazio, a un certo punto della serata, si è rivolto direttamente ad Alessandra Celentano e le ha chiesto se guardi o meno Ballando con le Stelle. La prof di Amici ha risposto sorridendo: «Certo, io lo vedo sempre» e ha commentato la partecipazione di Simona Ventura: «Devo dire che è stata molto brava. Lei ha studiato in passato e si vede che qualcosa le è rimasto. Lo studio è importante. Canta meglio di come balla? Non lo so, ma se dite così significa che canta benissimo. Voglio dire che la danza è amata da chiunque, poi è ovvio che non tutti sono portati e possono fare i ballerini, ma come qualsiasi altro lavoro. Non tutti possono fare qualsiasi mestiere».

La frecciatina a Stefano De Martino

Alessandra Celentano e Stefano De Martino si sono incontrati di nuovo al tavolo di Che Tempo Che Fa e, ora, l'ex marito di Belen Rodriguez è un conduttore di successo sulla Rai, oltre a essere un attore di teatro molto apprezzato.

