Milly Carlucci: «Samuel Peron all'Isola? Percorso chiuso a Ballando dove mi piacerebbe arrivasse Mara Maionchi»

di Cristina Siciliano

Milly Carlucci, uno dei volti del piccolo schermo più conosciuti dai telespettatori e padrona di casa di Ballando con le stelle, nelle ultime ore ha commentato per la prima volta la partecipazione di Samuel Peron all'Isola dei Famosi. Il ballerino, dopo un percorso lunghissimo a Ballando con le Stelle, ha detto addio all'insegnamento nel programma condotto da Milly Carlucci per partecipare al reality condotto da Vladimir Luxuria. Milly Carlucci dopo aver espresso la sua opinione ha svelato anche i possibili nuovi concorrenti del talent.

Il pensiero di Milly Carlucci

«Cosa ne penso? Faccio un in bocca al lupo a Samuel all’Isola dei Famosi, dato che il suo percorso come insegnante a Ballando con le Stelle da noi si è concluso».

Subito dopo, la presentatrice ha rivelato che vorrebbe Mara Maionchi nel cast dei vip della prossima edizione di Ballando con le stelle. «Per adesso è presto per parlare di cast, però posso dire che mi piacerebbe tanto avere Mara Maionchi a Ballando con le Stelle - ha spiegato Milly Carlucci a Nuovo Tv -. Penso che sarebbe una cosa molto bella».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 10:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA