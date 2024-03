Sonia Bruganelli, il gesto per Angelo Madonia non passa inosservato ai fan

di Cristina Siciliano

Sonia Bruganelli è volata in Spagna per prendere parte a Ballando con le stelle, versione spagnola del dance show condotto in Italia da Milly Carlucci. Lo ha mostrato l'ex opinionista del Grande Fratello Vip, attraverso le sue Instagram stories con alcuni selfie fatti nello studio del dance show spagnolo. Dopo essere stato maestro a Ballando con le stelle, Angelo Madonia è un concorrente del dance show e l'amica Sonia Bruganelli è volata con lui in Spagna per fare il tifo per lui. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

L'indiscrezione

«Sonia Bruganelli è volata in Spagna nei giorni scorsi - si legge su Dagospia -. L'ex signora Bonolis ha deciso di assistere in studio a Bailando con las estrellas, la versione iberica dello show condotto in Italia da Milly Carlucci.

Il dance show

Bailando con las estrellas, la versione iberica è condotta da Jesús Vázquez e da una vecchia conoscenza della televisione italiana, ossia l’ex modella Valeria Mazza, a cui spetta il compito, dallo studio, di raccontare quello che è accaduto durante e fuori dallo show.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Marzo 2024, 17:47

