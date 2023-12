Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, riunione di famiglia: «Ops, mi è sembrato di vedere un nonno»

di Cristina Siciliano

«Festeggeremo il Natale insieme». Sono state queste le parole che Sonia Bruganelli, nel corso di un'intervista ha svelato qualche tempo fa. E così è stato. Nonostante la separazione tra il noto conduttore televisivo e l'ex opinionista del GfVip sia stata molto discussa, tra loro continua ad esserci un rapporto basato sul rispetto e sulla fiducia ed è per questo che, anche per amore dei figli, continuano ad essere l’uno il punto di riferimento dell’altro. E proprio nelle ultime ore, Sonia Bruganelli ha pubblicato alcuni video che mostrano una serata in famiglia tra giochi da tavolo e risate. E tra i presenti c'è anche Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli su Instagram

A Natale e Capodanno il momento delle riunioni familiari è centrale nonostante le esigenze delle persone cambino col tempo.

Infatti, l'ex opinionista ha pubblicato nelle ultime ore una foto di Paolo Bonolis mentre tiene in braccio il suo nipotino. «Ops, mi è sembrato di vedere un nonno». Sono queste le parole che Sonia Bruganelli ha scritto a corredo della foto che ha pubblicato nelle sue Instagram stories.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 15:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA