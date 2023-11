Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese, una fan: «Ti manca?». Lei risponde così

di Cristina Siciliano

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese ultimamente sono al centro di voci di gossip che, a quanto pare, non li toccano anzi li divertono. I due sono stati beccati più volte insieme senza aver mai dato spiegazioni a riguardo e anzi, dimostrandosi divertiti e ironici in merito a tale situazione. Naturalmente è chiaro che l'ex moglie di Bonolis e l'ex compagno di Belen siano in ottimi rapporti. A tale proposito, Sonia Bruganelli nelle ultime ore ha risposto ad alcune curiosità dei suoi fan attraverso un box di domande che ha pubblicato nelle sue Instagram stories. E naturalmente non sono mancate alcune domande sul rapporto tra l'ex opinionista del GfVip e l'ex gieffino. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La risposta di Sonia Bruganelli

«Ti manca Nino?», ha chiesto un utente a Sonia Bruganelli.

Numerosissime sono state anche le domande dei fan inerenti ai piedi «eccezionali» dell'ex opinionista del GfVip. Poco dopo, la curiosità di un altro utente: «Ma tu e Antonino state insieme?». E lei ha risposto: «Torniamo ai piedi??», con l'aggiunta di tre emoji che ridono.

