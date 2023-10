Sonia Bruganelli critica Massimiliano Varrese e difende Beatrice al GF: «Vorrei essere lì»

di Redazione Web

Tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi non scorre buon sangue all'interno della casa del Grande Fratello, il reality condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, in questi giorni all'interno della casa, il gieffino si è detto particolarmente convinto che sotto sotto, da parte di Beatrice Luzzi ci sia un forte interesse nei suoi confronti, pur sostenendo che la gieffina abbia di base un certo problema con la figura maschile. A tale proposito Sonia Bruganelli, ex opinionista del GfVip, ha voluto commentare le frasi dell'attore attraverso le sue Instagram stories. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Sonia Bruganelli nelle sue Instagram stories ha ripreso le parole di Varrese e ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di uno screen con una didascalia a corredo: «Ecco.

L'ex opinionista del GfVip fa riferimento ad una frase precisa di Massimiliano Varrese: «Non ammetterà mai che mi ama ed è per questo che mi odia - ha pronunciato nei giorni scorsi Varrese -. Perché lei principalmente odia l'uomo. Se le piace Giuseppe? Lei ha un odio per la figura maschile».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 15:34

