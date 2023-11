Sonia Bruganelli a Paolo Bonolis: «Continuo a pensare che tu sia il migliore»

di Cristina Siciliano

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis avevano annunciato la loro serena separazione lo scorso giugno. La notizia era arrivata come un fulmine a ciel sereno per molti fan della coppia, che vedevano l'ex opinionista del GfVip e il conduttore, marito e moglie dal 2002, come un esempio di amore longevo.

Tuttavia, oggi nonostante la rottura, i due trascorrono gran parte del tempo insieme e la stima continua ad essere reciproca. Infatti, nelle ultime ore, Sonia Bruganelli ha condiviso nelle sue Instagram stories un video di un'intervista di Fabio Fazio a Paolo Bonolis in merito al suo pensiero sulla tecnologia oggi.

«Continuo a pensare che tu sia il migliore», con l'aggiunta di un cuore rosso.

Le parole di Paolo Bonolis

Paolo Bonolis, durante l'intervista condotta da Fabio Fazio, ha parlato della sua opinione in merito alla tecnologia. «Parliamo di una tecnologia che cerca di annullare o meglio, forse è quasi riuscita a farlo: ad annullare i due grandi pilastri della nostra vita che sono lo spazio e il tempo - ha spiegato Bonolis a Fazio -. Quindi se cancelli lo spazio e il tempo vivi in una dimensione di assoluta leggerezza e fluidità. Il problema poi è che quando torni da questa parte fai molta fatica e quindi si perde il senso della fatica e dell'impegno. Se non impieghi alcuna fatica non hai alcun valore da ciò che ottieni e raggiungi. E se le cose perdono tutte valore abbiamo un grosso problema».

