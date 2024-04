Amici 23, Alessandra Celentano umilia Emanuel Lo: «Che pa**e. Te lo ripeto non capisci niente»

di Ida Di Grazia

Il primo guanto di sfida del sesto serale di Amici 23 scatena la prima lite della puntata di sabato 27 aprile, ovvero quella tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo. Il compagno di Giorgia ha proposto una prova di improvvisazione per Sofia e Marisol, una scelta che non è stata per nulla apprezzata dalla maestra che con tanto di lavagnetta ha "umiliato" il suo rivale.

La sfida

Quando Maria De Filippi legge la lettera di presentazione del guanto di sfida proposto da Emanuel Lo, Alessandra Celentano esce per qualche secondo dallo studio per poi rientrare con una lavagna sulla quale disegna una serie di cerchi, poi sbotta: «Che Pa**e»

«Tu vuoi far passare che io abbia detto che l'improvvisazione non è importante e non è vero. Te lo ripeto perché non capisci niente - prosegue la Celentano - ho detto che saper improvvisare non vuol dire essere più o meno bravi è una grande verità. Sii più onesto, dì che non sai cosa fare».

Anche Malgioglio avalla la tesi della Celentano: «Adorato Lo Lo Lo, ti piace vincere facile!». La sfida viene vinta da Sofia e la squadra di Emanuel Lo si aggiudica la manche.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 22:12

