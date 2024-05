Sabrina Salerno: «Per aver successo serve fortuna e una mente sveglia, ma dipende anche dai no che dici. E io ne ho detti molti»

di Luca Uccello

Ancora con Milly Carlucci. Sabrina Salerno torna su Rai 1 ancora con lei, con l'Acchiappa talenti. Ci torna dopo Ballando con le stelle. La cantante e showgirl è in gara con Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi e Wanda Nara, e dovrà cercare di vincere accaparrandosi il talento migliore in circolazione.

E Sabrina Salerno cerca «qualcuno che sia totalmente diverso da me - racconta al Secolo XIX - un talento nelle arti marziali, nel circo, nella comicità in cui io sono assolutamente negata perché voglio confrontarmi con qualcosa di diverso da me e da quello che faccio sul palco, come ballare e cantare. Mi piacerebbe anche trovare un talento nella recitazione».

Il successo

Guardandosi indietro il suo acchiappa talenti è stato «Claudio Cecchetto senza dubbi. Nella vita ho trovato più persone che mi hanno ostacolato perché non credevano in me, Cecchetto invece ha creduto in me immediatamente».

I no che non si pente di aver detto di continuo è sempre lo stesso. «Non ho mai accettato di fare un reality show nonostante me l’abbiano chiesto tutti, non solo in Italia ma anche in Spagna, in Francia, in Inghilterra, nei Paesi Scandinavi, non ho mai accettato perché è un tipo di tv che non mi appartiene, anche se ti dà il successo facile e molta popolarità».

La fuga da Genova

Sabrina Salerno anni fa è scappata da Genova, la sua città. È scappata perché «purtroppo non ho fatto grandi incontri, ho pagato un destino apparentemente fortunato molto duramente, sia in termini economici che di serenità mentale. Ho incontrato persone poco perbene, che mi hanno fatto molto male. Mi sono poi pentita di aver venduto tutto quello che avevo lì, ma volevo cambiare vita».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 11:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA