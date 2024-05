Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi aggrediti a Roma: «Ho preso un colpo alla spalla e ho lanciato un urlo»

di Dajana Mrruku

Momenti di paura e di panico per Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. La coppia stava passeggiando tra i vicoli di Roma quando in pochi secondi è successo l'impensabile. La modella e influencer che vive a Milano, è scesa nella Capitale per raggiungere il suo fidanzato e mettere a tacere una volta per tutte le voci su una presunta crisi. Dopo il pranzo tipico romano e la merenda insieme, i due sono stati aggrediti mentre erano in macchina, fermi.

Il racconto di Greta Rossetti

Greta Rossetti, ancora visibilmente sotto choc, ha raccontato quello che è successo: «Stavamo andando a far merenda, una sfiga dietro l’altra, sono entrati nella macchina di Sergio, l’hanno rotta tutta dalla mia parte. È entrato dentro uno, sparato, infatti mi sono presa un colpo sulla spalla.

Greta ha mostrato, poi, i danni che gli aggressori hanno provocato, ma ha voluto anche tranquillizzare i suoi fan sul loro stato di salute: «Grazie a tutti per i messaggi, tranquilli stiamo bene. Siamo andati in guardia medica e mi hanno detto che ho una "colluttazione al collo", niente di grave qualche giorno di riposo e tutto passa. Siete dolci».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 15:33

