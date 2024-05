Harry e Meghan Markle, il viaggio in Nigeria nasconde un mistero: «Lei era a Londra». L'incontro top secret dei duchi di Sussex

di Dajana Mrruku

Harry e Meghan Markle si sono ricongiunti alla volta della Nigeria. Solo 72 ore in Inghilterra per il duca di Sussex che si trovava a Londra in occasione degli Invictus Games che quest'anno hanno festeggiato i 10 anni dalla fondazione. Meghan Markle non ha accompagnato il marito nella sua visita inglese perché, secondo alcune fonti, «l'Inghilterra le riporterebbe alla memoria spiacevoli ricordi». Ma l'ha raggiunto in segreto nell'aeroporto di Londra, per poi partire insieme alla volta dell'Africa.

L'incontro top secret

Meghan Markle e Harry si sono incontrati segretamente all'aeroporto di Londra e hanno preso un volo notturno della British Airways verso Abuja, che ha subito un breve ritardo. Si tratta del loro primo viaggio ufficiale in Africa, Harry e Meghan sono stati sistemati in prima classe, separati dagli altri viaggiatori da una tenda.

La destinazione, la Nigeria, è stata raggiunta all'alba, poco dopo le 5 del mattino e i duchi di Sussex sono stati accolti dai funzionari nigeriani all'Aeroporto Internazionale Nnamdi Azikiwe di Abuja.

Il programma

L'agenda dei duchi di Sussex in Affrica è fitta di impegni e incontri, primo tra tutti quello con il generale Christopher Musa, capo di stato maggiore della difesa. Il generale di brigata Tukur Gusau ha detto: «Dopo il lungo viaggio, avranno bisogno di riposarsi prima del loro primo appuntamento al quartier generale della difesa».

Poi ci sarà una visita guidata a Kaduna per incontrare i soldati feriti in un ospedale militare, prima di ritornare ad Abuja per ulteriori impegni. Questa visita mira principalmente a sostenere gli Invictus Games, dopo che Harry ha incontrato la squadra nigeriana e il generale Musa alla competizione dello scorso anno a Dusseldorf, in Germania.

