Toti non risponde al gip all'interrogatorio di garanzia. Il legale: «Chiederemo la revoca dei domiciliari. Nessun centesimo speso per fini personali»

di Redazione web

Emergono nuovi fondamentali dettagli sull'inchiesta Toti. Tra i soldi per cui è stato chiesto il sequestro preventivo, nell'ambito dell' inchiesta che ha portato ai domiciliari il presidente della Liguria Giovanni Toti, ci sono anche 120 mila euro che Esselunga ha pagato per la pubblicità sulla Terrazza Colombo di Genova.



Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di un «finanziamento illecito» alla Lista Toti, in cambio dello sblocco di due pratiche pendenti in regione. Per questa vicenda, oltre al governatore, sono indagati il suo capo di gabinetto Matteo Cozzani e il consigliere di amministrazione della società Francesco Moncada.



Pochi minuti fa si è concluso l'interrogatori odel gip: nessuna risposta da parte del governatore della Regione Liguria. Si attendono dichirarazioni in merito. Secondo quanto si appende, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al Gip. Toti è assistito dall'avvocato Stefano Sav



Toti arrestato, le carte dell'inchiesta. Regali, hotel di lusso, fiches nei casinò e l'ombra della mafia: cosa sappiamo

Cosa ha detto il legale

«Chiederemo la prossima settimana di farci interrogare. Al momento stiamo leggendo tutte le carte». Lo ha detto l'avvocato Stefano Savi dopo l'interrogatorio di Giovanni Toti. «Dopo - ha concluso - chiederemo la revoca dei domiciliari».



A RaiNews24, l'avvocato Savi: «Vuole terminare la lettura degli atti. Ha anticipato ai pm la volontà di farsi sentire: ora concorderemo con la procura l'interrogatorio. Chiederemo la revoca anche per verificare con gli alletii politici quali sono le mosse future da intraprendere. Non c'è stato utilata personale. Nessun centesimo è stato speso per questioni personali. Possiamo stare tranquilli», dice l'avvocato Savi.

L'interrogatorio

Poco dopo le 14 è iniziato l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Toti, in aula davanti al gip Paola Faggioni. Con la giudice presente uno dei magistrati che stanno conducendo l'inchiesta sul sistema di corruttele che ha portato ai domiciliari il governatore, alcuni imprenditori e all'arresto dell'ad (sospeso) di Iren ed ex presidente del porto Paolo Signorini.



È durato una manciata di minuti l'interrogatorio di garanzia, davanti al gip di Genova Paola Faggioni, del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti arrestato (domiciliari), martedì scorso, per corruzione in un'inchiesta della procura. Al momento ciò che è noto è che, assistito dall'avvocato Stefano Savi, non ha risposto alle domande del gip, ma non è ancora chiaro se ha rilasciato brevi dichiarazioni spontanee.



Chi è Luigi Alberto Amico

Luigi Alberto Amico, classe 1963, alla guida di Amico & Co, azienda di famiglia, nata nel 1991 ma con una storia di famiglia alle spalle di oltre duecento anni, leader in Europa nelle riparazioni e ristrutturazioni di super e mega yacht, è indagato, come riportato dai giornali, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato ai domiciliari il governatore Giovanni Toti. Amico ha da sempre l'idea di far diventare Genova polo leader nel Mediterraneo per l'accoglienza dei grandi yacht, dei loro equipaggi e degli armatori, portata avanti oltre che con il cantiere anche con il Waterfront Marina di Genova. Le intercettazioni della Guardia di finanza riportano una conversazione del 17 maggio 2021 con Matteo Cozzani, capo di gabinetto di Giovanni Toti, oggi agli arresti domiciliari, in cui l'imprenditore chiede «una mano» per «capire come meglio supportarvi» manifestando l'intenzione di continuare a finanziare Toti. «In cambio non chiedo la luna» dice «ma solo un'attenzione legittima: sono sei anni che aspettiamo il rinnovo della concessione… mi farebbe piacere quella… un pizzico più di attenzione».



«Noi siamo abbastanza allineati...

In procura alla Spezia

È stato interrogato in procura alla Spezia Saverio Cecchi, presidente (autosospeso) di Confindustria nautica, indagato per corruzione nell'ambito dell'indagine su Matteo Cozzani, ex sindaco di Portovenere e capo di gabinetto del governatore Giovanni Toti. Cecchi e il direttore commerciale del Salone Nautico, Alessandro Campagna sono stati entrambi colpiti da una misura cautelare interdittiva che vieta loro di esercitare le rispettive attività. I magistrati spezzini, coordinati dal procuratore Antonio Patrono, indagano sul forte aumento di fondi pubblici a disposizione del Salone Nautico a partire dall'edizione 2022.



Negli anni precedenti, infatti, la società organizzatrice I Saloni Nautici, di cui Cecchi è legale rappresentante, aveva ottenuto la somma di 400mila euro, totalmente a carico della Regione. Pochi mesi prima delle elezioni, invece, la giunta approvava una delibera che attingeva a finanziamenti europei per portare la somma complessiva a 730mila euro. In quei giorni, inoltre, era stata approvata approvata una legge regionale (una leggina, dice Cozzani nelle intercettazioni, attribuendosene il merito, ndr) che riconosceva la «strategicità» della manifestazione, ampliando grazie ai fondi Fesr lo stanziamento. La 'legginà secondo gli inquirenti avrebbe favorito il fratello di Matteo Cozzani, imprenditore nel settore del packaging, che era riuscito a fornire tetrapack d'acqua al prezzo di 10mila euro al Salone nautico.







Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Maggio 2024, 16:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA