«Ho 31 anni e tra 7 sarò in pensione. Il mio segreto? Sono un militare dell'aeronautica di stanza ad Aviano con la passione per la finanza»

Il militare americano Darren Thedieck ha 31 anni e andrà in pensione a 38. Com'è possibile? Ottimi investimenti grazie alla laurea in Finanza e il servizio impeccabile nell'Air Force americana.

La storia di Darren

Poter andare in pensione dopo nemmeno 20 anni di lavoro è un'utopia: la verità è che tutti (o quasi tutti) ci ritroviamo a lavorare fino ai 65 anni circa, e così non possiamo goderci il tempo in famiglia o un viaggio estivo un po' più lungo. Il militare Darren Thedieck potrà farlo, invece, grazie ad alcuni investimenti mirati che gli permetteranno di andare in pensione a 38 anni. I dettagli sulla sua storia sono stati raccolti dalla Cnbc. Thedieck si è arruolato nell'esercito statunitense nel 2011, quando aveva 18 anni, e ha conseguito la laurea in Finanza con addosso la divisa dell'Air Force. «Prima volevo fare il dentista - ha spiegato - ma non ho mai davvero pensato di prendere sul serio quella strada. Volevo un lavoro che mi facesse vedere il mondo». A riportare le sue parole è Il Messaggero. Il primo stipendio è stato di soli 1.400 dollari al mese, davvero pochi per vivere in USA e girare il mondo, e alle spalle Darren non aveva una famiglia facoltosa. Ma è riuscito a realizzare il suo sogno: un corso a Las Vegas, gli incarichi in Corea del Sud e Inghilterra e infine in Italia, a Aviano (Pordenone), nel settore dell'information technology.

Tagliare le spese inutili

Negli anni della formazione militare Darren Thedieck si è appassionato alla finanza, ha elaborato un piano di risparmio e ha messo un po' di denaro in fondi di investimento che sapeva essere redditizi. Intanto, sul lavoro, arriva anche qualche promozione e lo stipendio si alza. Dà qualche lezione di finanza ad altri militari per aiutare gli amici ad investire nei giusti ambiti come ha fatto lui e nel 2021 conosce Naudia, in Germania. I due si innamorano e si sposano, dando vita a un ulteriore piano di risparmio. Come? Tagliando tutte le spese inutili. La Cnbc ha riferito che «i suoi investimenti attualmente ammontano a più di 500mila dollari, una cifra che l'uomo spera di portare a 1 milione di dollari nei prossimi 5 anni». E, all'età di 38 anni, avrà diritto al pensionamento anticipato dell'esercito, il quale prevede un'entrata pari alla metà dello stipendio che riceve ora.

