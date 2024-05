BigMama: «Mi tagliavo perché mi odiavo. Mia mamma depressa ha sbagliato con me, ma l'ho perdonata: anche i genitori sono umani»

BigMama ha rilasciato un'intervista davvero toccante nello studio di Verissimo dove ha presentato il suo nuovo libro "Cento Occhi" che racconta la sua storia: «Nel libro racconto la mia storia in modo molto crudo ma molto vero. È stato difficile scriverlo e ci ho messo un po' di tempo, nel leggerlo poi avevo anche un po' di imbarazzo perché alla fine quando ti esponi così tanto, ti metti a nudo, quindi è un libro in cui parlo tanto».

La cantante, poi, ha anche parlato della depressione della mamma: «Quando è venuta a mancare mia nonna, mamma è entrata in depressione, si è proprio spenta e ancora oggi, quando ne parla, è sempre con le lacrime agli occhi. È una cosa che non è ancora riuscita a superare e nei primi capitoli del libro parlo molto di questo e l'ho fatto perché voglio che le persone capiscano che i genitori sono degli esseri umani e, a volte, ci dimentichiamo di questa cosa. Sembra banale ma anche loro possono sbagliare. Mia mamma non l'ha ancora letto, al momento, si è fermata alle dediche iniziali». Infine, BigMama ha anche parlato dell'amore per la compagna Lodovica: «Mi piacerebbe sposarla, non so quando perché stiamo insieme da due anni ma mi piacerebbe sposarla, adesso siamo ancora un po' piccoline».