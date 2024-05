Isola, Valentina Vezzali cita Mussolini, Vladimir Luxuria sdrammatizza. Sui social è bufera

di Ida Di Grazia

Non è una diretta facile per Valentina Vezzali. La campionessa ha tutto il gruppo contro anche quelli che lei pensava fossero amici tra cui Matilde Brandi. Nella puntata di domenica 19 maggio dell'Isola dei Famosi, Valentina ha visto quello che i naufraghi pensano davvero di lei e dopo il faccia a faccia con Samuel Peron la sua reazione ha lasciato tutti sconcertati.

Valentina Vezzali contro Matilde Brandi

La scorsa settimana dopo essere stata nominata Valentina Vezzali ha tolto il saluto a tutti e ha litigato in particolare con Matilde Brandi che in diretta l'ha accusata di manie di protagonismo: «Vi ricordate quando ho urlato per il serpente? Lei si è lamentata perché non ho detto che pure lei aveva gridato.

Cambiando canale finisco su Canale 5 in una prima serata e sento nominare Mussolini . #Isola pic.twitter.com/tAyFYnRsxS — Luca ⚓ (@LucaCaTe007) May 19, 2024

Una citazione infelice

Dopo le continue accuse Valentina Vezzali fa una citazione: «Molti nemici, molto onore». Motto storico di Benito Mussolini, Vladimir Luxuria prova a sdrammatizzare: «No, ti prego, quello non era un naufrago». Ma i social non sono stati così morbidi e condannano duramente la frase infelice.

