Harry e Meghan, l'anniversario di nozze: dall'incontro alla fuga. I motivi della rottura con la famiglia reale

Una donna comune e distante dall'etichetta di corte. Sabato 19 maggio 2018, nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, il Principe Harry, 39 anni, sposò l'attrice Meghan Markle, 42 anni. Da quel giorno sono trascorsi sei anni. Un matrimonio che ha cambiato il volto della Corona britannica, provocando uno scisma familiare senza precedenti e che tocca giorno dopo giorno nuovi picchi e apici. Gli ultimi attriti a causa della tre giorni dei Duchi ribelli in Nigeria. Un soggiorno contestato da molti esperti reali e che pare aver surriscaldato gli animi del padre colpito da tumore, Re Carlo III, 75 anni, e del fratello William, 41 anni.

Il presunto tour nel Paese africano è stato definito da molti esperti un affronto reale. Tante le critiche, da parte dei tabloid britannici, che sono anche tornati sul suo recente soggiorno londinese del Duca di Sussex per il decimo anniversario dall'inizio degli Invictus Games. Un rientro, quello in patria, assai deludente per il Principe che, nonostante le premesse e le speculazioni giornalistiche, non ha incontrato nessun membro della famiglia paterna. Saltato, infatti, perfino l'incontro con il Sovrano. Il fratello William era impegnato in Cornovaglia. Carlo III e la moglie, la Regina Camilla, 76 anni, che sarebbe molto risentita con il Principe, erano occupati in un evento a Buckingham Palace.

