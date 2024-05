Toti arrestato, soldi a casa di Spinelli: «Trovati 250mila euro in contanti, sono i profitti della corruzione»

di Redazione web

Emergono nuovi particolari dall'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, nell'ambito di una vasta indagine su concessioni portuali e finanziamento elettorali. La guardia di finanza ha sequestrato oltre 200mila euro in contanti e valuta estera all'imprenditore Aldo Spinelli: il denaro è una parte dei 570 mila euro del sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni. Si tratta di 215.900 euro, 20.820 dollari e 5.115 sterline: in totale circa 250mila euro.

Il giudice ha disposto il sequestro anche nei confronti dell'allora presidente dell'autorità portuale Paolo Signorini e del figlio di Spinelli, Roberto. Secondo il gip «sarebbero il profitto dei reati di corruzione contestati». Inoltre a casa di Aldo Spinelli sono stati trovati due fucili ad aria compressa, su cui bisognerà valutare la potenzialità, e tre da caccia. Le armi, una eredità della suocera, erano state denunciate dalla signora fino al 2015. L'imprenditore però non ha rinnovato la segnalazione in Questura e pertanto, in un fascicolo a parte, risponde di omessa denuncia.

Venerdì l'interrogatorio di Toti

Intanto il gip ha fissato per venerdì l'interrogatorio del governatore della Liguria Toti, arrestato ieri per corruzione e agli arresti domiciliari. L'imprenditore della logistica Aldo Spinelli e il capo di gabinetto di Toti Matteo Cozzani verranno interrogati sabato. La prima notte di domiciliari è passata per il governatore della Liguria: nel suo appartamento in piazza Piccapietra a Genova, dov'è domiciliato, è ovviamente irraggiungibile. «Chi ha potuto sentirlo - ha detto il presidente pro tempore Alessandro Piana - mi ha detto che il presidente è sereno e disposto a collaborare e a chiarire tutto quello che c'è da chiarire».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Maggio 2024, 13:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA