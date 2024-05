Alessandro Dall'Ò morto facendo canyoning: l'architetto di 33 anni trascinato dalla corrente in un mulinello nel torrente

di Redazione web

Una giornata di avventura trasformata in tragedia. È morto Alessandro Dell'Ò, milanese di 33 anni che è stato trascinato in un mulinello nel torrente Esino dove è caduto mentre faceva canyoning ed è stato poi recuperato, e portato in gravissime condizioni, con manovre di rianimazione in corso, all'ospedale di Lecco con l'elisoccorso. L'incidente è successo prima di mezzogiorno nella zona dell'Orrido di Vezio.

Chi era

Alessandro, di professione architetto, è affogato durante un'uscita di canyoning, diciplina che consiste nello scendere in gole (canyon appunto) che si trovano lungo torrenti solo con l'aiuto di corde. Era una guida certificata e faceva parte dell’Associazione italiana guide canyon (Aigc), l’unico ente ufficiale di professionisti di questa pratica sportiva. Nell'Esino aveva accompagnato due clienti svizzeri.

