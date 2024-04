«Carlo come la regina Elisabetta, l'amore per il Paese messo davanti alla malattia»

di Redazione Web

Re Carlo è pronto a tornare agli impegni istituzionali. Nonostante le voci sul peggioramento delle sue condizioni, Buckingham Palace ha smentito e ha sottolineato come il re d'Inghilterra stia cercando di rimettersi in forze per tornare il prima possibile ad adempiere i suoi doveri in pubblico. A confermarlo non è stata soltanto la stessa casa reale, ma anche l'esperto del Sun Piers Morgan che ha ripreso le parole degli addetti stampa reali: «La dichiarazione sulle condizioni positive del Re Carlo dimostra quanto lui sia devoto al suo Paese, proprio come lo è stata la sua madre la Regina Elisabetta».

Il ritorno

Il popolo inglese è stato con il fiato sospeso sapendo che, Re Carlo III, non stava rispondendo bene alle cure.

Il giornalista Piers Morgan, che è a stretto contatto con gli addetti stampa reali, ha confermato la grande dedizione del re. «Basta parlare con qualsiasi persona che vive o che frequenta i reali - ha commentato -. Confermeranno tutti come Re Carlo sia molto devoto al suo Paese e come sia sempre molto impegnato per migliorarlo».

Come riporta il Mirror, tra i suoi primi impegni, oltre alla visita in un centro dedicato alla cura e al sostegno dei malati di cancro insieme alla consorte Regina Camilla, rientra l'accoglienza in Gran Bretagna dell'Imperatore e dell'Imperatrice del Giappone, per poi organizzare un viaggio che lo porterà in Australia.

