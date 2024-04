Incidente in autostrada, minivan si ribalta: 5 feriti, 30enne in fin di vita. «L'autista avrebbe avuto un colpo di sonno» Tra le persone soccorse dal 118 una sarebbe stata portata in gravi condizioni all'ospedale di Cesena







di Redazione Web Cinque feriti, tra cui una persona in gravissime condizioni. Questo il bilancio dopo l'incidente avvenuto nella notte, poco prima dell'una e mezzo, che ha visto coinvolto un minivan Opel Vivaro con otto persone a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, l'autista, negativo all'alcol test, avrebbe avuto un colpo di sonno perdendo il controllo del mezzo che si è capovolto da solo. L'episodio è avvenuto a Ferrara, sulla A13. Le persone risultano residenti in provincia di Modena e stavano rientrando dall'aeroporto di Venezia. Tra le persone soccorse dal 118, un uomo di 30 anni è stato portato in gravissime condizioni all'ospedale di Cesena, dove è ricoverato in Rianimazione, prognosi riservata. Una 46enne, anche lei con ferite gravi, è stata trasportata Sant'Anna di Cona insieme ad altri tre passeggeri con lesioni ritenute meno critiche. Secondo La nuova Ferrrara, due persone sono rimaste incastrate e per liberarle è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Lo scontro Sono intervenute la polizia stradale e i vigili del fuoco al km 42 Sud, località Diamantina, insieme a cinque ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso che ha trasportato uno dei feriti più gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il minivan sarebbe finito contro il guardrail e si sarebbe ribaltato. Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Aprile 2024, 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA