Serena lascia il lavoro da cassiera a 40 anni per sviluppare software: «Non esiste un'età giusta o sbagliata per cambiare»

Ci vuole coraggio per cambiare completamente la propria vita. Una mamma single con due figli a carico ha deciso di farlo, voltando pagina dopo vent'anni. Il suo mestiere da cassiera le stava stretto. La donna in questione è Serena Giumentaro, originaria di Torricella in provincia di Taranto. Appassionata di coding, dopo essersi diplomata in ragioneria, si è messa a lavorare in un supermercato di Sava per aiutare la famiglia. Poi sono arrivati i figli, si è separata dal marito e non ha più pensato ai software finché nel 2022 non ha incontrato un programmatore. «Lui si rese subito conto del mio forte interesse per il mondo dell’informatica – racconta a La Repubblica – e mi spronò a riconsiderare questa strada. Inizialmente ero titubante, pensavo di non essere più in tempo e che senza laurea non sarei mai andata da nessuna parte». Poi, con impegno e sacrificio, ha cercato di realizzare il suo sogno.

Come ha trovato il nuovo lavoro

Comincia, quindi, a frequentare qualsiasi corso informatico, studia da autodidatta in ogni spicchio libero della settimana, weekend compresi. All'improvviso, sul feed di Instagram, si imbatte nella locandina di un bootcamp sul coding organizzato da Puglia Women Lead, società promotrice dello sviluppo delle competenze digitali e tecnologiche per le donne del Sud, alla Fiera del Levante.

Una app per salutare i colleghi e le paure

Per il suo addio al supermercato, si è inventata una piccola web app. Preferendo mostrargli quello che sarebbe andata a fare. «In questo modo – spiega la donna – ho regalato loro anche una piccola parte di me».

Giumentaro può gestire la vita da mamma e quella da sviluppatore software grazie al lavoro da remoto. Il suo percorso non è stato liscio e sereno, spesso ha avuto paura di fallire. Il peso delle aspettative esterne sui traguardi che una persona dovrebbe raggiungere ad una certa età è sempre grande e mette sotto pressione. «C'è ancora quella convinzione che entro i trent’anni bisogna aver già deciso tutto della propria vita. Non è così, non esiste un'età giusta o sbagliata per poter cambiare».

