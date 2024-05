Targa polacca, il "trucco" per pagare meno l'assicurazione. Ma si può fare? Come funziona e cosa si rischia

L'aumento del costo dell'assicurazione è percepito da molti cittadini come una grossa ingiustizia. La polizza è obbligatoria, aumenta a seconda della classe a cui la persona appartiene, dipende dalla città in cui si è residenti e, soprattutto, va ad intaccare un bene che per molti è fondamentale: la macchina.

Nell’ultimo anno le polizze Rc Auto (obbligatoria e che copre i danni a cose o a persone) sono aumentate mediamente del 7,1%, ma ad aumentare sono anche gli evasori assicurativi. Tra chi decide di non pagare e chi cerca di risparmiare con ogni mezzo necessario è sempre più frequente il rischio di fare un incidente senza la certezza di essere risarciti.

Per aggirare il sistema in tantissimi hanno deciso di affidarsi a una targa straniera, una pratica che va avanti già da anni, ma che ha avuto un boom dopo la pandemia. Per questo negli ultimi giorni si è sentito parlare di targhe che arrivano dalla Polonia: la "nazionalità" della targa usata di più in questo momento è proprio quella polacca, la cui assicurazione può arrivare a costare fino a 5 volte in meno.