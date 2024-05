La domanda "scomoda" di una mamma scatena il dibattito sui social: «Pipì in piscina: si o no?». Le risposte sorprendenti

di Redazione web

Mamme social e argomenti scomodi da sottoporre ai follower. Confronti e scontri animano ogni giorno le timelime dei genitori. Così è successo anche a una mamma che sul portale Mumsnet ha fatto una "domanda scomoda". Ecco di che cosa si tratta.

Il dibattito

Sicuramente, la mamma che ha posto la domanda della discordia su Mumsnet non si sarebbe mai aspettata tante reazioni negative o risposte offensive quante quelle che ha ricevuto. La donna, che nel forum si chiama Blondiebeachbabe ha chiesto: «Sono strana io a pensare che la maggior parte delle persone faccia pipì in piscina durante le vacanze? Comunque sia, voi lo fareste?». Apriti cielo. Decine e decine di genitori hanno risposto con commenti del tipo: «Ma se te per prima faresti la pipì in piscina, come stai educando tuo figlio?», «Vorrei che le persone non fossero così disgustose ed egoiste come chi sta facendo questa domanda» oppure «Penso che tutti, almeno una volta nella vita, abbiano fatto pipì in piscina e non credo sia un crimine per quanto disgustoso».

Lo studio

Stando a uno studio condotto dall'Università di Alberta, in Canada, in una piscina che contiene 500.000 litri di acqua, erano presenti più di 32 litri di urina rilasciata da chi vi si immergeva. I ricercatori hanno stimato che vengono rilasciati più di 90 litri di urina in una vasca contenente un milione di litri d'acqua, che è circa la metà di quelli contenuti in una piscina olimpionica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 12:22

