Cristian Caruso, chi era il 15enne morto in piscina: «Malore o congestione». Qualche anno fa aveva perso la mamma

Si chiamava Cristian Caruso il 15enne annegato ieri nella piscina privata di un condominio di Castel Volturno (Caserta), in località Pinetamare. Sul suo corpo è stata disposta l'autopsia e la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un'indagine per accertare le cause del decesso, anche se dai primi accertamenti pare si sia trattato di un malore o di una congestione.

Aveva perso la mamma da qualche anno

L'adolescente, che frequentava l'istituto tecnico «Giulio Cesare Falco» di Capua, viveva nella località Brezza al confine tra i comuni di Grazzanise e Capua, insieme al papà e al fratello; aveva perso la mamma qualche anno fa. Sull'incidente sono intervenuti il sindaco di Grazzanise Enrico Petrella e quello di Capua Adolfo Villani.

«Siamo sconvolti - ha detto Petrella - non ci sono parole per dolori così atroci che sconvolgono un'intera famiglia, sono troppo grandi. Siamo vicini alla famiglia». Villani ha parlato di «tragedie dinanzi alle quali si resta annichiliti», esprimendo «condoglianze e vicinanza alla famiglia».

Venerdì 17 Maggio 2024

