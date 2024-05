Asia, la 14enne malata vittima del cyberbullismo. La mamma: «Grazie a Mattarella, speriamo di incontrarlo»

«Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dico grazie per la sua sensibilità ed umanità. Asia spera di incontrarlo un giorno», ha detto la mamma di Asia, la ragazzina di 14 anni bullizzata sui social per aver raccontato la sua malattia oncologica su Facebook.

Mattarella si è complimentato con Asia per la sua «forza» e la mamma della bambina vuole ringraziare, oltre al capo dello Stato, anche i tantissimi che le hanno mostrato solidarietà: «Ciò significa che non esiste solo del marcio». La donna ad ogni vittima di bullismo dice di «prendere esempio da Asia che ha saputo reagire con il suo atteggiamento positivo non lasciandosi mai intimidire».

La malattia di Asia

Asia combatte contro un tumore da anni ed è costretta a passare molte delle sue giornate in ospedale. La 14enne è circondata dall'affetto dei medici e degli impiegati dell'ospedale Santobono Pausilipon di Napoli.

