Maxi rissa a Napoli, in 30 accerchiano e picchiano due stranieri: «Hanno molestato una ragazzina». Salvati dal linciaggio

Momenti di tensione in corso Vittorio Emanuele, a Napoli, dove nel pomeriggio gli agenti della polizia locale sono intervenuti insieme a quelli della polizia di Stato per la segnalazione di una maxi rissa. Giunti sul posto gli agenti hanno dovuto faticare non poco per bloccare una trentina di persone che stavano per aggredire due giovani stranieri, indicati come gli aggressori di una ragazzina. Nel parapiglia, alcuni agenti della Municipale sono rimasti lievemente feriti e sono stati medicati in ospedale.

Cosa è successo

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto, sentendo in primis i testimoni del fatto: non si esclude neppure, secondo i primi accertamenti, che all'origine della reazione della folla, che rischiava di tramutarsi in un vero e proprio linciaggio, ci sia stato un equivoco.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Maggio 2024, 20:08

