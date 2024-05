Gaetano Di Vaio, incidente in scooter nella notte per il regista: è grave in ospedale. Nel 2014 fu tra i produttori di Gomorra

di Redazione web

Incidente stradale in provincia di Napoli, grave il regista e produttore che nel 2014 prese parte anche alla serie TV Gomorra. Gaetano Di Vaio, 56 anni, è da questa notte ricoverato in gravi condizioni, con prognosi riservata e in pericolo di vita, all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania.

L'incidente nella notte

Questa notte i carabinieri della stazione di Qualiano sono intervenuti in via Santa Maria a Cubito in seguito ad un incidente stradale. Per motivi ancora da accertare, Di Vaio - è la prima ricostruzione - avrebbe perso il controllo del suo scooter finendo a terra. Indagini in corso per chiarire dinamica. Il 56enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuliano ed è ricoverato in gravi condizioni.

Chi è Gaetano Di Vaio

Un passato da ragazzo di strada, la vita di Di Vaio è una storia di riscatto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Maggio 2024, 17:59

