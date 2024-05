Eurovision 2024: quando e dove vederlo, Angelina Mango tra i favoriti alla vittoria, la scaletta e come votare

Tutto pronto per l’Eurovision Song Contest 2024. Si parte martedì 7 maggio con la prima semifinale e giovedì 9 maggio con la seconda semifinale. La finale è invece in programma sabato 11 maggio a Malmö, in Svezia dove si sfideranno i 37 paesi in gara. Per l'Italia ci sarà Angelina Mango che si esibirà due volte: durante la seconda semifinale e durante la finale.

La cantante lucana è anche tra i favoriti alla vittoria secondo i pronostici dei bookmaker. Alla fine di ogni singola semifinale verrà pubblicata la classifica parziale. Ecco la guida completa su tutto quello che c'è da sapere sull'evento giunto alla 68esima edizione.

I Paesi del'Eurovision

Sono 37 in tutti i Paesi che si sfideranno per il titolo. I primi 15 Paesi si esibiranno nella prima semifinale di martedì 7 maggio, mentre giovedì 9 maggio saliranno sul palco della Malmö Arena in 16.

Alla finale partecipano i primi 10 classificati della prima serata, i primi 10 della seconda, i Big 5 ammessi di diritto (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna in qualità di fondatori della kermesse) e la Svezia, paese ospitante e vincitore dell'ultima edizione. Per la prima volta nella storia dell'Eurovision anche i paesi già qualificati per la finale potranno esibirsi durante le semifinali.