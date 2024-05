«Zucchero ha saltato la fila in aeroporto: è passato davanti a tutti, comprese le persone in carrozzina». Il cantante risponde alle accuse

di Dajana Mrruku

Il cantante Zucchero Fornaciari è finito nell'occhio del ciclone dopo una segnalazione resa pubblica da Dagospia. Secondo il sito il cantante si sarebbe recato in aeroporto per prendere il volo diretto a Miami da Roma Fiumicino, ma visto il ritardo nell'imbarco, avrebbe deciso di saltare la fila e andare diretto al gate.

«Questa mattina tutti i passeggeri erano in fila per il volo Roma-Miami di Ita, con il solito ritardo all’imbarco, quando è arrivato improvvisamente il “dolcificantante” con il suo staff. Zucchero è passato davanti a tutti, comprese le persone in carrozzina, tra i mugugni degli altri passeggeri», scrive Dagospia. A poche ore dalla notizia resa online, però, lo staff del cantante ha voluto raccontare la propria versione.

La risposta di Zucchero

«Tutta una montatura», tre parole secche, quelle dello staff di Zucchero Fornaciari che smentiscono categoricamente la versione della testata online.

«Attualmente Zucchero Fornaciari è impegnato in un grande tour. Domani, 7 maggio, è prevista la sua esibizione presso il "Broward Center for the Performing Arts" proprio vicino a Miami, in Florida», riferisce Today.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Maggio 2024, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA