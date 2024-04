Anziano ricoverato al pronto soccorso, il suo cane Francesco lo aspetta in reparto per ore. «Esempio di amore incondizionato»

di Redazione Web

L'amore e la fedeltà sopra ogni cosa. «Abbiamo tanto da imparare dai cani», si legge nel post social che racconta la storia di Francesco, cane di piccola taglia diventato beniamino dell'ospedale di Perugia, dove è ricoverato il suo padrone. Il cagnolino, un meticcio di piccola taglia, «ha aspettato per ore e ore davanti alla porta del triage, cercandolo con gli occhi ogni qualvolta si aprivano le porte».

Francesco aspetta il suo padrone

«Amore, fedeltà, prendersi cura di chi si ama giorno dopo giorno, nella quotidianità - si legge nel post della dipendente dell'ospedale -, con piccoli gesti. Soprattutto: bisogna prendersi cura di chi si ama. L'amore va alimentato. Una rosa non cresce se non le si da l'acqua. Un cane non diventa così fedele se non lo si addomestica, se non gli si dà amore, giorno dopo giorno. A volte ci dimentichiamo in fretta quali sono le cose importanti della vita e lasciamo le rose più belle in un angolo, accantonate, ad avvizzire».

Come specificato in un commento al post, Francesco è un cane molto noto nel centro storico di Perugia, dove vive con il suo anziano padrone.

