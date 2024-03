«Belen verso Ballando con le stelle». L'indiscrezione: serve un maxi-cachet

Dopo un periodo in cui tutto sembrava farsi pesante, Belen riporta la vita alla sua leggerezza essenziale. La showgirl argentina sarebbe pronta a ricominciare in televisione, in particolare sul palco di Ballando con le stelle, show di punta della rete ammiraglia condotto da Milly Carlucci pronto a partire con la nuova edizione il prossimo autunno. Unico nodo: «il cachet». Secondo l'indiscrezione di Dagospia, Milly Carlucci vorrebbe Belen come concorrente della prossima edizione del talent.