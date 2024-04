Belen, le indiscrezioni sul nuovo fidanzato: «Si chiama Angelo ed è cognato di un'attrice famosa. Ma a sua mamma lei non piace»

di Dajana Mrruku

Belen sembrerebbe aver ritrovato l'amore ed è più felice che mai. Sono settimane che le voci su una possibile nuova frequentazione si fanno più intense. La showgirl argentina, dopo la fine della relazione con Elio, si sarebbe concentrata sulla sua carriera, cercando di porre fine ai gossip che circolano su di lei, ma sembrerebbe non aver messo in un angolo i sentimenti.

L'indiscrezione

Secondo quello che viene riportato da Deianira Marzano, Belen sarebbe molto innamorata del suo nuovo fidanzato. Marzano ha ricevuto da una fonte una foto e qualche dettaglio sul ragazzo e ha deciso di condividere tutto con i suoi follower: «Si chiama Angelo, è siciliano, il fratello è fidanzato con un'attrice famosa (il cui nome è stato oscurato ndr), la frequentazione con Belen è iniziata i primi di marzo».

Il ragazzo sarebbe stato già presentato ai figli di Belen, Santiago e Luna Marì, e anche alla famiglia di lei, ma la showgirl argentina non sarebbe ben accetta alla mamma di lui. «Conosco alcune info su Angelo e la sua famiglia.

Le indiscrezioni non sono state ancora né confermate, né smentite. Ma una domanda sorge spontanea: visto che il matrimonio della sorella Cecilia Rodriguez si avvicina, Belu presenterà il suo nuovo fidanzato proprio durante le nozze? Oppure ufficializzerà la relazione prima per non rubare la scena a Chechu?

