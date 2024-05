Boeing, trovato morto un secondo dipendente: Joshua Dean aveva denunciato i difetti di produzione del 737 Max

di Mario Landi

Joshua Dean, un ex dipendente della Boeing che aveva denunciato i difetti di produzione del 737 Max, è morto dopo una breve malattia: è il secondo informatore che faceva parte dell'azienda a morire quest'anno, come riporta il Guardian. Dean, 45 anni, ex revisore della qualità presso il fornitore di Boeing, Spirit AeroSystems, aveva presentato una denuncia alla Federal Aviation Administration (Faa) sostenendo che «la gestione della qualità della linea di produzione del 737 era gravemente e grossolanamente scorretta» presso Spirit.

Nel 2018 e nel 2019, due aerei 737 Max sono stati coinvolti in incidenti mortali che hanno causato la morte di 346 persone. Dean è stato licenziato dalla Spirit l'anno scorso e ha presentato una denuncia al Dipartimento del Lavoro sostenendo che il suo licenziamento è stato una ritorsione per aver sollevato problemi di sicurezza.

L'uomo era rappresentato dallo stesso studio legale dell'altro informatore che aveva lavorato per Boeing John «Mitch» Barnett, trovato morto a marzo per quella che sembrava essere una ferita d'arma da fuoco autoinflitta. Barnett ha trascorso quasi tre decenni alla Boeing e nel 2019 dichiarò al New York Times di aver trovato «grappoli o schegge di metallo» appesi ai cavi dei comandi di volo che avrebbero potuto causare danni «catastrofici» se fossero penetrati nei fili. Le autorità di regolamentazione statunitensi stanno indagando sulla Boeing dopo che, a gennaio, un 737 Max 9 ha perso un pannello del portellone mentre era in volo.

