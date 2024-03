Boeing, ex dipendente trovato morto. Aveva denunciato: «Alcuni aerei non sono sicuri». Chi era John Barnett

John Barnett, ex dipendente della Boeing, è stato trovato morto negli Stati Uniti. La notizia ha fatto in poche ore il giro del mondo perché l'ingegnere, che ha lavorato per 32 anni per il colosso americano che produce aerei come responsabile della qualità, aveva più volte sollevato preoccupazioni sugli standard di produzione dell'azienda. Che proprio nelle scorse settimane si è ritrovata nel bel mezzo del caos legato all'incidente con il portellone distrutto durante il volo del Boeing 737 Max. Anche nei giorni prima della sua morte, aveva testimoniato in una causa contro la sua ex azienda. La Boeing si è detta «rattristata dalla notizia della scomparsa del signor Barnett», riferisce la Bbc.