Boeing perde un pannello in volo, la scoperta all'atterraggio: l'ultima grana per il colosso dell'aviazione

Nuova grana per Boeing. A un 737-800 di United Airlines, partito dalla California e arrivato a destinazione in Oregon, è stato scoperto un pannello mancante nelle ispezioni eseguite dopo l'atterraggio. L'aeroporto di Rouge Valley, riportano i media americani, è stato chiuso temporaneamente per verificare se il pannello o i suoi detriti fossero stati persi sulla pista ma secondo il direttore Amber Judd non ne sono stati trovati: l'ipotesi è che il pannello si sia staccato in volo.

Il volo United 433 era partito da San Francisco alle 10:20 di venerdì ed è atterrato all'aeroporto Rogue Valley International-Medford di Medford poco prima di mezzogiorno.

L'ultima grana

Questa del pannello staccato è solo l'ultimo degli incidenti che hanno visto protagonisti gli aerei Boeing. Negli ultimi mesi si sono verificati diversi incidenti che hanno coinvolto aerei Boeing. A gennaio il pannello della porta di mergenza di un jet Max 9 dell'Alaska Airlines si è staccato pochi minuti dopo il decollo costringendo l'equipaggio a un atterraggio d'emergenza. A marzo, un Boeing 737-800 della stessa compagnia è stato costretto a tornare indietro a causa di fumi rilevati in cabina.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Marzo 2024, 08:43

